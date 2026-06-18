Zelenski urge a la OTAN una "cooperación más estrecha" para reforzar al "principal Ejército de Europa"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev - OTAN

BRUSELAS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves a los Estados miembro de la OTAN una cooperación "más estrecha" con Kiev en materia de defensa, al tiempo que ha defendido que el Ejército ucraniano es hoy "el principal Ejército de Europa" capaz de disuadir y resistir una agresión a gran escala, por lo que ha pedido garantizar su financiación y fortalecimiento a largo plazo.

Durante una intervención pública en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania que se celebra este jueves en la sede de la Alianza Atlántica, en Bruselas, también ha instado a los aliados a acelerar sus contribuciones militares y evitar que nuevas entregas de armamento se retrasen hasta la cumbre de la OTAN de Ankara, prevista para julio, al insistir en que Rusia mantiene sus ataques diarios y que cada día se pierden vidas.

El mandatario ucraniano ha argumentado que el beneficio de la alianza entre Ucrania y la OTAN "es mutuo", incidiendo en que no solo Kiev necesita el respaldo internacional, sino que los propios aliados "necesitan a su vez Ucrania" y a su experiencia en el frente para contener a Moscú.

Por ello, Zelenski ha abogado por una mayor integración "a todos los niveles" en las estructuras de defensa para tener "más oportunidades de proteger vidas", al constatar que, "con demasiada frecuencia", los representantes ucranianos sienten que hay un límite a lo posible en nuestra cooperación".

"Ese límite nos frena tanto a nosotros como a ustedes", ha advertido, para acto seguido recordar que "el ejército ucraniano es efectivamente el principal ejército de Europa", además de ser "capaz de disuadir y resistir una agresión a gran escala durante un período prolongado".

Zelenski ha proseguido señalando a los 32 ministros de Defensa de la OTAN que si quieren que Europa "cuente con el ejército más poderoso, uno que pueda responder verdaderamente a cualquier amenaza", esto "solo es posible con una cooperación a largo plazo con Ucrania y un apoyo a largo plazo al ejército ucraniano".

En este sentido, ha urgido a los aliados que no esperen a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) para anunciar sus aportaciones a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania.

"Rusia ataca Ucrania todos los días, así que por favor no pospongan ni un solo día lo que puede hacerse a través de PURL hoy", ha afirmado el presidente de Ucrania.

ACUERDO DE MISÍLES ANTIBALÍSTICOS CON ALEMANIA

En el marco de esta estrategia de defensa común, Zelenski ha anunciado un acuerdo estratégico con Alemania para aunar sus respectivas capacidades tecnológicas y empresariales en materia de produccuón de misiles balísticos.

"Hoy Ucrania y Alemania dan pasos conjuntos muy importantes. Nosotros tenemos algunas tecnologías, Alemania tiene algunas tecnologías, y hoy nuestros ministros de Defensa ya han firmado un acuerdo para aunar estas capacidades", ha detallado.

El líder ucraniano ha advertido de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se apoya ahora en ataques constantes con misiles balísticos, por lo que ha subrayado la necesidad de tener también "capacidades antibalísticas". "Los misiles balísticos rusos siguen siendo un problema, y necesitamos una respuesta a ese problema", ha concluido.