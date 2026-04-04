Zelenski visita Turquía para tratar un posible acuerdo para la guerra de Ucrania

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha llegado este sábado a Estambul en un viaje que tendrá como principal objetivo avanzar en las negociaciones para una solución para el conflicto bélico que enfrenta a Ucrania y a Rusia.

"He llegado a Estambul, donde hay previstas reuniones importantes. Se han preparado conversaciones sustanciales con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan", ha explicado el propio Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha abogado por trabajar para "reforzar nuestra relación y conseguir una protección real de la vida de la gente". Pide también mejorar la estabilidad y garantías de seguridad para "nuestra Europa" y también para Oriente Próximo. "Los esfuerzos conjuntos siempre dan los mejores resultados", ha subrayado.

El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, ha destacado por su parte que las conversaciones previstas en Estambul "aborden cuestiones bilaterales con Ucrania, la situación regional y los esfuerzos para establecer un alto el fuego y una solución duradera, en particular en el marco del Proceso de Estambul".

Ya tras el encuentro, celebrado en el histórico Palacio de Dombalaçe de Estambul, Erdogan ha expresado su disposición para "lograr una paz fiable para Ucrania" y ha ofrecido Turquía para acoger la próxima ronda de contactos entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

Erdogan ha defendido además la necesidad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Negro y de facilitar el suministro energético mundial.

Por su parte, Zelenski ha ofrecido a Erdogan "compartir su experiencia" en el combate contra drones "con cualquiera que nos ayude a proteger vidas". Así, han abordado proyectos conjuntos en materia de defensa.

Además, Zelenski ha expresado su agradecimiento a Erdogan por el apoyo de Turquía a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y por su implicación para facilitar el regreso de los prisioneros.

El viernes Erdogan mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que el dirigente turco "puso de manifiesto la importancia de evitar interrupciones a la iniciativa de Turquía para lograr un fin pacífico a la guerra entre Rusia y Ucrania".

Además, Erdogan pidió "a todas las partes" evitar "medidas que puedan resultar en una escalada" y ataques a buques civiles en el mar Negro por sus repercusiones medioambientales o sobre la estabilidad.