Abascal pide confiscar y hundir el barco de Open Arma, atracado en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este jueves confiscar y hundir el barco de la ONG Open Arms, que ha atracado en Tenerife y va a ser visitado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", ha escrito en la red social 'X'.