SANTA CRUZ DE LA PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La zona de Los Guinchos, en el litoral del municipio de Breña Baja, se encuentra acordonada por la Guardia Civil tras el hallazgo de un proyectil de mortero, avanzan a Europa Press fuentes del instituto armado.

Un vecino alertó de su aparición en la noche de este lunes y a la zona se han desplazado efectivos del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX) para evaluar la situación.

El alcalde, Borja Pérez, ha señalado en 'Canarias Radio' que el proyectil se encuentra en buen estado y que en esa misma zona, en las inmediaciones de una cueva, se encontró otro parecido hace algunos años pero más deteriorado.