Los aeropuertos de Canarias registran 4,69 millones de viajeros en julio, un 1,3% más

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias han registrado un total de 4.698.056 pasajeros durante el mes de julio, lo que ha supuesto un incremento del 1,3% en relación al mismo mes del año 2025, según los datos facilitados por Aena.

Así de la cifra total de viajeros registrados en julio en los aeródromos canarios, 4.685.799 corresponden a vuelos comerciales, de los que 2.224.719 viajaron en vuelos nacionales, que implicó un incremento interanual del 4,3%; mientras que 2.461.080 llegaron al archipiélago en vuelos internacionales, lo que supuso una leve caída del 0,1%.

En relación con ello, el aeropuerto de Gran Canaria fue el que registró el mayor número de pasajeros, con 1.349.122 (+4,9% respecto a julio de 2025), seguido de Tenerife Sur con 1.039.708 pasajeros (-5%); César Manrique-Lanzarote con 800.545 (+0,2%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 706.962 (+6,7%); Fuerteventura con 610.406 (-1,2%); La Palma con 146.151 (+9,1%); El Hierro con 32.043 (+5,1%); y La Gomera, con 13.119 (+6,9%).

También se gestionaron 42.068 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.637 toneladas de mercancías.

MÁS DE 31,5 MILLONES DE PASAJEROS EN SIETE MESES

Por otro lado, en el acumulado de los primeros siete meses del año, los aeropuertos canarios registraron 31.545.882 pasajeros, lo que ha supuesto un descenso del 0,4% en relación al mismo periodo de 2025.

En este sentido, del total de los viajeros acumulados, 31.415.484 fueron de vuelos comerciales, llegando 12.871.994 de ellos en vuelos nacionales (+0,5%) y 18.543.490 en internacionales (-0,7%). Entre enero y julio se gestionaron 282.879 movimientos de aeronaves y se transportaron 18.018 toneladas de mercancía.