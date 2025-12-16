Agentes de la Policía Nacional salvan la vida de un hombre con una hemorragia en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Policía nacional - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han salvado en Las Palmas de Gran Canaria la vida de un hombre, de 32 años y que se encontraba de vacaciones, quien accidentalmente se cortó en el brazo izquierdo, lo que le provocó una hemorragia.

Los hechos se produjeron sobre las 20.30 horas del 10 de diciembre, cuando agentes de la UIP, que realizaban labores de seguridad en el marco de la Operación Comercio Seguro por una calle céntrica del barrio de Triana, fueron alertados por el propio herido que, visiblemente pálido y consciente, pero con el habla débil, solicitaba ayuda urgente.

Los agentes comprobaron que el hombre presentaba una grave herida inciso-cortante en el brazo izquierdo, con abundante sangrado y riesgo vital que, según expuso de forma voluntaria el herido, se lo había hecho de manera fortuita mientras intentaba abrir una botella con un cuchillo en el interior de una vivienda, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Ante la gravedad de la hemorragia, uno de los agentes actuantes procedió de inmediato a aplicar medidas de primeros auxilios, colocando su torniquete personal de seguridad en la extremidad afectada para frenar la pérdida masiva de sangre, al tiempo que mantenía la comunicación constante con la víctima, controlando sus constantes vitales en la medida de lo posible.

Tras ponerlo en posición de seguridad, los agentes elevaron el brazo lesionado y aplicaron presión directa sobre la herida, manteniendo el control de la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios, activados previamente a través de la Sala CIMACC 091, que una vez en el lugar realizaron una primera asistencia y, ante la gravedad del corte, procedieron al traslado urgente del herido al Hospital Insular, donde quedó ingresado para su atención especializada.

Posteriormente, los agentes se desplazaron al domicilio para corroborar el carácter accidental de los hechos y no hallaron indicios de violencia ni de actividad delictiva. En su interior localizaron el cuchillo en la cocina, en consonancia con la versión ofrecida por el herido.