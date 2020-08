ANPE Canarias insta a Educación a incorporar sus medidas de prevención de riesgos laborales en los planes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

ANPE Canarias ha instado a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno regional a incorporar sus reivindicaciones en materia de prevención de riesgos laborales a los planes de contingencia para afrontar la pandemia sanitaria del coronavirus en los centros educativos.

Toda vez que ANPE ha recordado que la Consejería se había comprometido a hacer llegar los estos documentos a los representantes sindicales para que hicieran propuestas, algo que prevén que ocurra este jueves en el transcurso de la última Mesa Sectorial antes del inicio de las clases, según informó el sindicato en nota de prensa.

De todos modos, ha lamentado que los documentos se entreguen con "tan poco margen de tiempo", al tiempo que avanzó que presentará una "amplia batería de medidas para garantizar la seguridad en las aulas" tras hacer un trabajo con sus delegados de prevención de riesgos laborales, advirtiendo que actualmente queda "mucho trabajo por hacer y las instalaciones educativas no están preparadas para minimizar el riesgo de rebrotes".

Por ello, espera que en la mesa sectorial de este jueves se les facilite los planes de contingencia y se incorporen todas las aportaciones que hagan. Así, apuntan que el próximo lunes, 31 de agosto, está prevista una reunión de la consejera, Manuela de Armas, con toda la comunidad educativa, si bien matizó que les "habría gustado que todo esto se hiciera con más tiempo y sosiego", ya que todos los miembros de la comunidad educativa solicitó el 13 de agosto poder disponer de estos documentos "con suficiente tiempo para estudiarlos y mejorarlos".

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha asegurado que actualmente desconocen "cómo hay que actuar cuando se detecte un caso sospechoso de coronavirus o en qué supuestos se tiene que imponer una cuarentena y a quién afectaría".

Además, Crespo incidió en que las aulas burbuja o grupos de convivencia estable "no son viables", así como que "es indispensable" rebajar las ratios para garantizar la distancia de seguridad mínima. "Las instalaciones educativas de Canarias no permiten cumplir con la separación física establecida por sanidad si no se contrata a más profesorado".

Finalmente, expuso que al profesorado especialmente sensible debe adaptársele el puesto de trabajo, matizando que "no" piden "nada excepcional, solo que se cumpla con las normativas de prevención de riesgos laborales y que a los docentes se les trate igual que al resto de trabajadores del sistema público".