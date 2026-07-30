Baltasar Garzón lamenta la "muerte" del proceso penal y sus garantías: "Solo vive el mediático"

El jurista y exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón - CAMPUS INTERNACIONAL CIUDAD DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha advertido este jueves que el "proceso penal y sus garantías han muerto" mientras "solo vive el mediático", una reflexión que realiza en referencia al actual deterioro que afectaría al sistema institucional y judicial contemporáneo.

Así lo ha señalado en la clausura del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, en Tenerife, donde ha ofrecido su conferencia 'La justicia capturada. Cuando la sospecha condena, el algoritmo amplifica y la culpa de negocia', según ha precisado la organización del evento en una nota a los medios.

Ha desgranado la realidad judicial y las influencias del poder político, la maquinaria mediática, las grandes corporaciones y el ecosistema digital a la hora de crear sentencias sociales en las que "no cabe recurso".

Con 31 años de ejercicio profesional y director del despacho jurídico International Legal Organization for Cooperation and Development (ILOCAD), Garzón puso sobre la mesa diversos momentos en los que la justicia ha mostrado "averías" de profunda raíz social, alertado sobre lo que definió como una "fabricación industrial de la sospecha", episodios que son la "demostración técnica de un proceso de degradación democrática mucho más amplio".

"La democracia no muere por un golpe de estado, muere de erosión. El autoritarismo del siglo XXI no llega con uniformes ni suspende la Constitución. Usa las formas de la democracia contra su contenido: se presenta a las elecciones, comparece ante los tribunales, invoca la libertad de expresión, nombra el estado de derecho. No necesita derogar las garantías. Las instituciones siguen en pie, pero se les extrae su función", ha argumentado.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Durante su intervención, el jurista ha recordado que la presunción de inocencia, como regla de tratamiento, impide que alguien pueda ser presentado públicamente como culpable antes de un juicio; sin embargo, ha considerado, esta dimensión está "sistemáticamente desactivada en España".

Ha desgranado, asimismo, todo el "mecanismo de degradación" del proceso, que comienza con la filtración de materiales judiciales y culmina con la amplificación algorítmica en el entorno digital, en el que "la velocidad de la mentira supera la capacidad de las instituciones y de la ciudadanía para confrontarla".

Garzón ha situado el origen del 'lawfare' en las instituciones judiciales españolas en "el momento en el que se decide quién gobierna a los jueces": "El Consejo General del Poder Judicial lleva décadas siendo el tablero en el que los grandes partidos mueven sus fichas y eso no es independencia judicial, es colonización institucional".

Ha aprovechado la ocasión para criticar, además, lo que ha denominado "puertas giratorias procesales", en las que "cuando un procedimiento contra una persona cuestionada se archiva, con frecuencia se abre otro, creando un laberinto en el que el objetivo no es la condena, sino el mantenimiento indefinido de la condición de procesado".