El Cabildo de La Gomera y el CSIC impulsarán la investigación y la innovación en la isla

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SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han suscrito un protocolo general de actuación para establecer un marco de colaboración en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

De esta manera, la iniciativa permitirá identificar líneas de cooperación de interés común y explorar futuros proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de la isla, según ha informado la Corporación insular en una nota de prensa.

Al respecto, el presidente insular, Casimiro Curbelo, subrayó que "este protocolo abre una vía de colaboración para acercar la investigación científica a las necesidades de nuestra isla. Queremos que el conocimiento nos ayude a identificar nuevas oportunidades de desarrollo y a avanzar en soluciones que respondan a los retos de La Gomera".

El marco de cooperación contempla la posibilidad de impulsar actuaciones de asesoramiento técnico y científico, intercambio de información, elaboración de estudios y desarrollo de programas de investigación.

También prevé la organización de jornadas y seminarios, así como iniciativas destinadas a la formación de personal investigador.

Asimismo, señaló que esta colaboración se enmarca en la apuesta del Cabildo por la innovación y la sociedad del conocimiento.

"La cooperación con el CSIC nos ofrece la oportunidad de explorar cómo la ciencia puede contribuir al futuro de La Gomera. Nuestro objetivo es favorecer un modelo de desarrollo que impulse la competitividad y el emprendimiento y que preserve el medio ambiente", comentó Curbelo.

Por su parte, el protocolo contempla la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por representantes de ambas instituciones, que se encargará de velar por su desarrollo, proponer iniciativas de cooperación y estudiar los instrumentos específicos necesarios para llevarlas a cabo.

La puesta en marcha de proyectos concretos requerirá la formalización de los correspondientes convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, en los que se definirán los objetivos, las actuaciones y los medios necesarios para su ejecución.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable mediante la correspondiente adenda, y constituye un marco general de intenciones que no genera por sí mismo compromisos económicos para las instituciones firmantes.

Con este protocolo, el Cabildo y el CSIC establecen una base de cooperación para identificar oportunidades de investigación y desarrollo tecnológico y favorecer la transferencia de conocimiento en beneficio de La Gomera.