El Cabildo de El Hierro declara la emergencia migratoria ante la llegada de 8.000 personas en cinco semanas

Archivo - Varios migrantes esperan para ser trasladados al puerto de La Estaca, a 31 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Unas 300 personas van a ser derivadas desde el puerto de La Estaca en un barco regular de la naviera Armas a otros rec - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro ha declarado este viernes la emergencia social y la necesidad de colaboración con las instituciones superiores para la gestión de la actual crisis migratoria en la isla, con la llegada de más de 8.000 personas en las últimas cinco semanas.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo, ha formalizado mediante decreto esta petición ante una situación que "se ha ido agravando en los últimos días, ejerciendo presión en los diferentes recursos tanto humanos como asistenciales con los que se cuenta en el protocolo".

Solo en los últimos cinco días se han registrado más de 3.000 personas a bordo de una treintena de cayucos, detalla el Cabildo en una nota.

El presidente insular considera que estas cifras obligan a tomar esta decisión institucional para dar una respuesta acorde a la situación de forma "coordinada con el resto de las instituciones, porque El Hierro no puede afrontar esto solo".

"Necesitamos más recursos y más medios para evitar que el protocolo que hemos venido realizando durante estos últimos años no se desborde ni se rompa", comenta.

En este decreto se solicita tanto al Gobierno de Canarias como al Estado la presencia de más medios humanos y una rotación que permita el descanso al personal de los dispositivos de asistencia tanto de Salvamento Marítimo, como el Servicio Canario de la Salud, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Cruz Roja y otras ONG encargadas de la asistencia a personas migrantes.

En esta declaración también se contempla establecer protocolos para trasladar de forma coordinada a las personas migrantes a otras islas con mayor capacidad y reforzar las instalaciones de primera acogida de la isla, entre otras medidas.

El presidente también pone el acento en la necesidad de tener en cuenta la realidad de La Restinga y de los sectores que desarrollan su actividad en el entorno del puerto.

La situación migratoria tiene una "incidencia directa" en la dinámica habitual de esta localidad, por lo que resulta necesario atender también las necesidades de sus vecinos, comerciantes, empresas, profesionales del sector pesquero y empresas de buceo, señala Armas.

COMPATIBILIZAR LA ACTIVIDAD DEL PUERTO CON LA ATENCIÓN A MIGRANTES

El Cabildo considera fundamental que las medidas que se adopten permitan compatibilizar la atención humanitaria con el normal desarrollo de la actividad de este pueblo pesquero.

Desde la corporación insular se solicita este tipo de medidas ante una situación que atraviesa El Hierro, que presenta ya un nivel de "tensión considerable", al que se suma una "preocupación creciente" por las dificultades de coordinación y por el funcionamiento de los protocolos establecidos, que deben ofrecer respuestas ágiles y eficaces ante episodios de elevada afluencia.

A esta realidad se añade la "incertidumbre" sobre la evolución de la ruta migratoria y la posibilidad de que la presión sobre la isla siga aumentando durante las próximas semanas o meses, lo que hace imprescindible anticiparse y disponer de mecanismos de actuación y recursos suficientes antes de que la situación alcance cotas aún más difíciles de gestionar.

Desde el Cabildo insular se ha procedido a la ejecución de diferentes actuaciones para mantener las condiciones de salubridad en la zona de llegada de migrantes así como garantizar la existencia de Centros temporales y provisionales para la primera acogida que puedan aliviar la presión asistencial que se vive en el Centro de Acogida Temporal para Extranjeros ubicado en San Andrés.