El Cabildo de Lanzarote destina 825.000 euros a la transformación digital de las Oficinas de Turismo

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha sacado a licitación por 824.997 euros el suministro y servicio para la instalación del equipamiento y soluciones para la transformación digital de las Oficinas de Turismo insulares.

Así lo ha informado la Corporación insular, que agrega que esta iniciativa está enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

La acción recoge la renovación de monitores de pantalla táctil y plana, tabletas digitales y audífonos, así como servicios de instalación de equipo de vídeo, de consultoría, desarrollo de software, internet y apoyo.

Al respecto, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha puesto en valor este tipo de actuaciones que suponen una mayor promoción y potenciación del turismo insular en el exterior, así como la elaboración de mecanismos que puedan evaluar la calidad de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el sector.

"Un hecho que responde a la necesidad de renovar este tipo de instalaciones para un óptimo funcionamiento", aseveró el máximo representante insular.

El plazo de ejecución de la obra será de unos cinco meses. Las personas o entidades interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de enero a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Además, la apertura de oferta económica será a partir del día 21 de enero.