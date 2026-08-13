El Cabildo de Tenerife destina 1,5 millones de euros en ayudas a proyectos de empleo de entidades sin ánimo de lucro - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Empleo, Educación y Juventud, ha destinará 1,5 millones de euros en subvenciones destinadas a apoyar proyectos de empleo promovidos por entidades sin ánimo de lucro y facilitar la inserción laboral de personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.

En una nota, el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, ha recordado que estas ayudas permitirán desarrollar proyectos innovadores, personalizados y con resultados medibles, priorizando a colectivos vulnerables y sectores con capacidad de generar empleo de calidad. "El objetivo es que nadie se quede atrás y que el empleo siga siendo la mejor herramienta para la inclusión social y el desarrollo de Tenerife", ha añadido.

Las subvenciones financiarán proyectos que incluyan acciones de información, orientación, asesoramiento, formación y acompañamiento a la inserción laboral, dirigidos a personas desempleadas o en situación de mejora de empleo mayores de 16 años residentes en Tenerife.

SOBRE LA CONVOCATORIA

La convocatoria presta especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción, entre ellos personas desempleadas de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, migrantes, mayores de 45 años, personas con escasa experiencia laboral y personas en riesgo de exclusión social.

Los proyectos deberán centrarse en ámbitos con potencial de crecimiento y generación de empleo. El presupuesto se distribuye en 500.000 euros para proyectos que promuevan un desarrollo sostenible basado en el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y marinos para generar empleo y nuevas oportunidades; 400.000 euros para industria, construcción sostenible y eficiencia energética, y 600.000 euros para servicios a las personas además de proyectos que impulsen la creatividad , la cultura la innovación o el patrimonio cultural como oportunidades de empleo y desarrollo económico.

Las ayudas podrán financiar proyectos con presupuestos comprendidos entre 50.000 y 250.000 euros, valorándose especialmente aquellos que incorporen innovación, contribuyan a la diversificación económica de la isla, favorezcan la sostenibilidad ambiental o estén dirigidos mayoritariamente a colectivos de difícil inserción.