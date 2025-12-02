El Cabildo de Tenerife participa en un proyecto en África de protección de tortugas y aves marinas

Proyecto de conservación de tortugas y aves marinas en África - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha participado en el proyecto 'RedCentros', una iniciativa que nace con el objetivo de desarrollar planes de protección, conservación y rehabilitación de fauna salvaje, especialmente tortugas y aves marinas, así como el espacio en el que conviven, los océanos.

El programa RedCentros, que se enmarca en la iniciativa europea Interrreg MAC 2021-2027, se ha desarrollado en seis países del continente africano, como son Ghana, Senegal, Gambia, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Costa de Marfil y tiene como objetivo sensibilizar, formar y capacitar a personas en estos estados para la protección de la fauna silvestre y los océanos en sus comunidades.

La corporación tinerfeña ha colaborado con el asesoramiento de personal técnico especializado y un total de 55.000 euros, uniéndose así a la propuesta impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, jefe de filas, y la empresa pública Gesplan, recoge una nota de la corporación.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias de Tenerife, Blanca Pérez, pone en valor "una iniciativa que lejos de ser solo un plan, es un guiño con la conservación de la fauna silvestre en cooperación con otros países, otras comunidades y distintas perspectivas que permitan afrontar desafíos ambientales que son comunes entre todos los implicados".

En esa línea apunta que el deseo del Cabildo "es colaborar con quien lo pida, desarrollar planes y programas conjuntos y este del RedCentros es uno de los grandes ejemplos".

Para el desarrollo del plan, el Cabildo ha ejecutado varias actividades de sensibilización durante las visitas técnicas por los veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla (La Laguna).

En los foros abiertos se desarrollaron debates y análisis sobre la conservación de tortugas marinas, formación sobre técnicas de rescate y rehabilitación, liberación de galápagos, participación en jornadas a nivel internacional y la gestión de residuos contaminantes, como plásticos e hidrocarburos.

Tras el éxito cosechado, el Cabildo de Tenerife ha cumplido con el compromiso de consolidar una red transnacional de centros de recuperación de fauna silvestre.

Asimismo, para el próximo año 2026 se prevé la visita de técnicos de cada uno de estos países africanos a los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de Tahonilla (Tenerife) y Tafira (Gran Canaria).

A estas instalaciones se destinarán recursos para mejorarlas y así, convertirlas en futuras infraestructuras verdes que podrían servir como lugares de sensibilización con planes específicos de educación ambiental y de promoción de turismo sostenible.