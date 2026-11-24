Cinco detenidos en Tenerife tras detectar más de 2.000 artículos falsificados en diversos establecimientos - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial en el sur de la isla de Tenerife tras intervenirse en varios establecimientos unas 2.000 prendas y complementos presuntamente falsificados que vulneraban derechos de diversas marcas de reconocido prestigio.

La investigación se inició a raíz de la recepción de varias denuncias y comunicaciones formuladas por parte de los representantes de varias marcas, quienes manifestaban la posible venta ilícita de productos falsificados en determinados establecimientos situados en el sur de la isla, donde se estarían utilizando signos distintivos protegidos sin ningún tipo de autorización, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Tras las indagaciones oportunas practicadas por los investigadores, se verificó la existencia de varios establecimientos que ofertaban prendas de ropa y artículos presuntamente falsificados, motivo por el cual se estableció un dispositivo policial en el que se actuó simultáneamente en cinco locales diferentes, contando con la colaboración de un perito oficial designado por las marcas perjudicadas.

Dicho dispositivo culminó con la intervención de aproximadamente 2.000 prendas y complementos presuntamente falsificados que vulneran derechos de diversas marcas de reconocido prestigio. Se estima que el valor total de estos efectos, en caso de tratarse de artículos originales, ascendería a la cantidad de 1.060.000 euros.

En especial, cabe destacar la intervención de relojes de lujo de diversas marcas, cuyo valor en conjunto asciende a aproximadamente a 600.000 euros.

Finalmente, fueron detenidas cinco personas, todas ellas responsables de los establecimientos inspeccionados, imputándoseles a todos ellos delitos contra la propiedad industrial. Tras su detención, pasaron a disposición de la autoridad judicial competente.