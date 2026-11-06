Clavijo y Sánchez mantendrán una conversación telefónica este viernes para abordar la crisis en El Hierro

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido en la tarde de este viernes que la situación de la isla de El Hierro es "dramática" con el repunte migratorio que padece la isla. Ha avanzado que durante la tarde mantendrá una conversación telefónica con el presidente Pedro Sánchez para abordar la crisis migratoria.

Así lo ha señalado Clavijo en declaraciones a los medios, con motivo de su segunda jornada de trabajo en Guadalupe ante la XXX Conferencia de Presidentes de las RUP, donde ha insistido que la situación en la isla se ha complicado "de sobremanera": "Es triste. Me duele tener que decir que no será por no haberlo advertido".

"No será por que no lo advertimos, no será por que no pedimos las reuniones, y las dotaciones. La situación ahora mismo en la isla de El Hierro es dramática, con un CATE desbordado, y el muelle de La Restinga absolutamente desbordado de migrantes y sin capacidad de reacción", ha señalado Clavijo.

Ante esta situación, y con el objetivo de poder abordarla en coordinación con el Gobierno de España, Clavijo y Sánchez mantendrán, previsiblemente, una conversación telefónica a lo largo de esta tarde. "Espero que tras la conversación que pueda mantener esta tarde con el presidente se declare la emergencia en la isla", ha dicho.

Clavijo ha insistido en la necesidad de derivar a gran parte de los migrantes llegados a la isla para alivar a presión asistencial que sufre El Hierro. "Esperemos que se tomen cartas en el asunto", ha advertido Clavijo.

El presidente de Canarias ha confiado en que la conversación con el presidente Pedro Sánchez sea un "punto de inflexión" ya que, ha recordado, "quedan muchos meses" por delante: "La situación no solo ya es dramática, sino que previsiblemente en los próximos meses podrá volverse más dura aún", ha añadido.