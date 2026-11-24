El ministro de Hacienda, Arcadi España, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una reunión para abordar necesidades de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este martes el acuerdo del Consejo de Ministros que amplía el convenio de carreteras por cinco años más y una dotación de 204 millones de euros anuales, lo que supondría más de 1.000 millones de euros, al tiempo que ha afeado al Gobierno central que "siguen pendientes" los compromisos con La Palma, caso del descuento del 60% en el IRPF como los 100 millones para la recuperación de la isla tras la erupción.

Clavijo incidió en la importancia de acelerar la ampliación del convenio de carreteras ante la finalización de la vigencia del actual convenio el próximo 31 de diciembre y la necesidad de licitar nuevos proyectos.

Así, apuntó que, según la información trasladada por Hacienda, la tramitación podrá continuar con un Gobierno en funciones, con la previsión de culminar el expediente en torno al mes de marzo.

En esa línea recordó la complejidad administrativa de las actuaciones en materia de carreteras, motivado especialmente por los plazos de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental, e insistió en la necesidad de evitar nuevas demoras en unas infraestructuras fundamentales para dar respuesta a los problemas de movilidad de las islas, recoge una nota de su Ejecutivo.

Respecto a los fondos para la reconstrucción, Clavijo recordó que Hacienda ha certificado la disponibilidad de la partida presupuestaria y que su transferencia puede materializarse con un Gobierno en funciones.

Estos recursos se sumarían a los 200 millones de euros que ya ha aportado el Ejecutivo autonómico con cargo a su superávit y que también adeuda el Gobierno del Estado a Canarias.

El presidente lamentó que el Gobierno del Estado "no haya resuelto la continuidad de la bonificación fiscal, cuya aprobación antes de finalizar el año permitiría a los trabajadores palmeros beneficiarse de esta medida en las retenciones de sus nóminas desde enero".

Entre los acuerdos adoptados este martes figura una subvención suplementaria de 760.000 euros al Ayuntamiento de El Paso para la reconstrucción de infraestructuras municipales, que eleva a 14,2 millones de euros la aportación estatal al municipio por este concepto.

Clavijo reiteró que el Gobierno de Canarias "seguirá velando por el cumplimiento íntegro de los acuerdos alcanzados con el Estado, con independencia del calendario electoral" y subrayó que la responsabilidad del Ejecutivo autonómico es garantizar que lleguen al archipiélago los recursos comprometidos y "que se haga justicia con los palmeros y con los canarios".