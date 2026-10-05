Clavijo ve "normal" convocar elecciones ante las derrotas en el Congreso y apela a una campaña "limpia"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fern - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este lunes que es "normal" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya convocado las Elecciones Generales tras "más de un año de derrota tras derrota en el Congreso de los Diputados" unido a la ausencia de presupuestos.

En declaraciones a los periodistas ha apelado al desarrollo de una campaña "propositiva y limpia" y "no caer en la crispación, en las faltas de respeto, en el ruido y en todo lo que tanta desafección le genera la ciudadanía".

Ha dicho que con ese espíritu se va a manejar su partido (CC) y que después "la ciudadanía hable" y se articule un "Gobierno estable" que sea "sensible" con las dificultades que tiene el archipiélago.

"Nosotros vamos a hacer una campaña como las hacemos siempre, puerta a puerta, ciudadano a ciudadano. Es evidente que la polarización lo que genera es mucho ruido y dificulta que las ideas lleguen, pero nosotros esperamos y deseamos que el trabajo que se ha hecho y la propuesta que queremos para las islas al final puede llegar al ciudadano", ha comentado.

No obstante, ha incidido en que su Gobierno va a "seguir trabajando hasta el último día" porque el Ejecutivo no entra en funciones hasta el propio 29 de noviembre de ahí que queden casi dos meses "para seguir sacando retos que tienen las islas".

"Los problemas no desaparecen cuando se convocan las elecciones, los problemas siguen ahí", ha apuntado.

En esa línea ha dicho que queda por delante una "intensa agenda de trabajo" y su partido va a seguir trabajando, por ejemplo, para poder aprobar la limitación de la compra de vivienda para extranjeros pues se puede llevar a un decreto ley que sea aprobado por la Diputación Permanente del Congreso.

En el caso concreto de La Palma también espera que los 200 millones de euros que el Gobierno de Canarias ha tenido que adelantar para la reconstrucción "lleguen ahora" y que también quede aprobado el 60% del descuento del IRPF para el año 2027. "Queda mucho trabajo y es en lo que nos vamos a centrar", ha agregado.

Cuestionado por las críticas de algunos partidos políticos que rechazan que la Diputación Permanente pueda aprobar decretos leyes ha señalado que los procedimientos son "reglados" y tendrán que ser analizados por los letrados de la Cámara Baja. "Las normas las tenemos que cumplir todos", ha explicado.