La creación de empresas en Canarias cae un 13,4% en junio

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias ha caído un 13,4% en junio en tasa interanual, hasta un total de 363 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 56, un 1,8% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 363 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 3,94 millones de euros, lo que supone un 54,6% menos que en el mismo mes de hace un año (3,94 millones de capital desembolsado).

De las 56 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Canarias, 44 lo hicieron voluntariamente; cuatro por fusión con otras sociedades y las otras ocho restantes por otras causas.

La Rioja (+86,67%), Navarra (+78,21%) y Extremadura (+33,03%) fueron las comunidades que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana con retrocesos de un 13,37%, 11,45% y un 7,64%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Comunitat Valenciana (+52,08%), La Rioja (+50%) y Murcia (+40%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha las que menos, con retrocesos de un 42,86%, 38,46% y un 8,82%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 7,9% en Canarias en junio, hasta las 58 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 22,78 millones de euros, cifra un 12,3% superior a la de junio del año anterior.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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