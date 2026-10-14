Dávila no ve "inviable" mantener la gratuidad del transporte con fondos del Cabildo pero va a "pelear" ante el Gobierno

Archivo - La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el consejero de Cultura, José Carlos Acha, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este miércoles que no es "inviable" que se mantenga la gratuidad del transporte público con fondos propios de la corporación pero ha avisado de que va a "pelear" los recursos estatales tanto con el Gobierno actual como con el siguiente que se forme tras las Elecciones Generales.

"A mí no me gustaría ser pesimista", ha comentado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha insistido en que hay que "reclamárselo" primero al actual Ejecutivo, que aún tiene que seguir cumpliendo la 'agenda canaria'.

Ha dicho que la medida ha permitido "mejorar sustancialmente" la movilidad en la isla de Tenerife pues ha permitido duplicar el número de usuarios y que muchos de los trayectos que se realizaban en vehículo privado se hagan en transporte público gracias a la gratuidad.

No obstante, ha indicado que prácticamente el 60% de los recursos económicos destinados a la gratuidad "los pone directamente" el Cabildo de Tenerife hasta el punto de que el Gobierno central "no ha acompañado" con el incremento del número de usuarios que ha conllevado la compra de más guaguas y la contratación de más conductores.

La presidenta ha señalado que la gratuidad "cambia el paradigma" de la movilidad en la isla de Tenerife y ha supuesto una "mejora incontestable" y entiende que el Gobierno central debe costear el servicio como ha ocurrido en los tres últimos años porque supone una "apuesta" por el transporte público y que además compensa la inversión que se hace en la Península con el desarrollo de líneas de tren.

"En los territorios insulares no nos vemos beneficiados de esas inversiones multimillonarias y también de los beneficios que conllevan todas las promociones que vienen aparejadas con el uso del transporte guiado de los sistemas ferroviarios", ha comentado, subrayando que "a nadie se le escapa que está más que hiperbonificado el sistema ferroviario en la Península".

En su opinión, "es de justicia" que en Canarias se cubra el coste del transporte público terrestre.