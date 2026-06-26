Desaparecida la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara

Miembros de los equipos de emergencias trabajan para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, se encuentra desaparecida a consecuencia del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela recientemente y que ya eleva a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos en el país.

Así lo ha señalado a los medios el presidente del Gobierno Fernando Clavijo, que ha confirmado este viernes que el edificio en el que residía la representante institucional, en La Guaira, ha quedado reducido a escombros.

"No podemos confirmar el fallecimiento, pero las noticias que nos llegan no son positivas. Esperamos que a lo largo de las horas, en cuanto amanezca en Venezuela, tener la esperanza de encontrarla y que pueda estar bien".

SEGUIMIENTO CONTINUO

Clavijo ha señalado que prosigue el contacto permanente con la Embajada en el país y con el Ministerio de Exterior, para obtener más datos oficiales sobre los más de 60 españoles desaparecidos. "Las noticias que nos llegan son preocupantes, porque todavía no ha llegado la maquinaria pesada para proceder al desescombro".

En paralelo, Gobierno canario contactó ayer con las 22 entidades canarias en el país para conocer su estado y articular posibles espacios ante la urgencia de albergar de manera temporal a quien lo precise. En paralelo, el Ejecutivo también mantuvo una reunión con la Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios con el objetivo de coordinar y definir la ayuda que se realizará junto al Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Al final, es el Gobierno de Venezuela quien tiene que demandar los medios. Mandar medios sin tener la capacidad de integrarlos, al final, genera más un problema que una ayuda", ha recordado Clavijo.

Este viernes, el Gobierno de Canarias celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la situación de Venezuela tras los dos sismos registrados en el país, así como informar de la articulación de medidas que desde el Ejecutivo se emprenderán para colaborar con la emergencia. A las 13.00 horas, tendrá lugar un minuto de silencio en Presidencia del Gobierno en Tenerife por las víctimas mortales de este incidente.