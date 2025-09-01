Desarticulada una fábrica de serigrafiado textil en Canarias dedicada a la elaboración de prendas falsificadas

La Guardia Civil desarticula la primera fábrica de serigrafiado textil donde se elaboraban prendas falsificadas para su comercialización en las islas canarias - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

Hay cuatro detenidos y un quinto investigado que llevaban al menos siete años desarrollando esta actividad ilícita

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de edades comprendidas entre 26 y 53 años y ha investigado a una quinta por presuntos delitos contra la propiedad intelectual y/o formar parte de un grupo criminal y otro delito contra los derechos de los trabajadores; al desarticularse una fábrica de serigrafiado textil dedicada a la elaboración y comercialización de prendas falsificadas.

Se trata de la mayor intervención desarrollada en Canarias de este tipo de productos, puesto que no solo se ha incautado el material falsificado sino las máquinas de producción para realizar esas falsificaciones que se pretendían distribuir en el archipiélago canario.

Así lo ha informado la Comandancia de Las Palmas, que agrega que la investigación se inició en julio de 2025 a raíz de la inspección de varios contenedores de ropa que llegaban a Lanzarote, lo que condujo a los agentes hasta una nave industrial de Arrecife que, en un primer momento, levantó sospechas y que más tarde resultó ser el epicentro de una compleja red de falsificación.

En el interior de dicha nave se descubrió una fábrica de confección industrial dedicada a la producción de prendas falsas que reproducían logotipos y diseños de reconocidas firmas comerciales.

La Benemérita ha señalado que los implicados llevaban al menos siete años desarrollando esta actividad ilícita, operando a gran escala y con un sistema organizado de distribución destinado a introducir la mercancía falsificada en el mercado.

IMPORTABAN PRENDAS SIN NOMBRES DESDE MADRID

El grupo criminal importaba grandes cantidades de prendas sin nombres comerciales procedentes de diversas empresas de comercio al por mayor sitas en el polígono de Cobo calleja de Fuenlabrada así como de otras de Parla o Alcobendas (Madrid).

Las mismas llegaban en contenedores vía marítima hasta el puerto de Los Mármoles, en Arrecife, y una vez en Lanzarote, el grupo criminal depositaba el género en la nave industrial registrada donde también confeccionaban las prendas falsificadas.

En el transcurso de la operación, los agentes accedieron al interior de la nave industrial donde localizaron un completo entramado destinado a la falsificación de prendas y calzado.

En el registro se intervinieron diez planchas de impresión directa por tinta, una plancha térmica y dos máquinas especializadas en el serigrafiado de zapatillas, todas ellas conectadas a ordenadores para el diseño y posterior reproducción electrónica de los logotipos de reconocidas marcas comerciales.

Por su parte, el hallazgo no se limitó a la maquinaria industrial. Los investigadores también incautaron una ingente cantidad de logotipos, transfer y etiquetas, listos para ser aplicados sobre productos textiles y deportivos.

NUMEROSAS MARCAS AFECTADAS Y UN VALOR DE 8 OCHO MILLONES

Entre las marcas afectadas se encontraban algunas de las más relevantes del mercado internacional: Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Calvin Klein, Hugo Boss, Michael Kors, Christian Dior, Armani, Balenciaga, Gucci, Versace, Fila y Tommy Hilfiger, entre otras.

Asimismo, durante el operativo se incautaron cerca de 1.000 cajas que contenían prendas preparadas para ser falsificadas y que según el informe elaborado por los peritos judiciales el valor que habrían alcanzado estos artículos en el mercado, una vez puestos a la venta al público, se estimaba en unos ocho millones de euros.

De igual modo, la Guardia Civil realizó tres registros en domicilios y una en una tienda donde se incautaron prendas falsificadas, dinero en efectivo y material informático.

En la investigación ha participado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas mediante la personación de Inspector de trabajo para poder determinar la existencia de posibles fraudes a la Seguridad Social e infracciones en materia de trabajo por parte de los integrantes del grupo criminal investigado.

Finalmente, la Comandancia de Las Palmas indicó que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.