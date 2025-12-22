Desmantelada una red de desguaces que falsificaba certificados medioambientales en Canarias y Madrid

La Guardia Civil desmantela una red de desguaces que falsificaba certificados medioambientales en Canarias y Madrid - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una red de desguaces con sedes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote que, en colaboración con un desguace de la Comunidad de Madrid, falsificaba certificados medioambientales para ocultar la gestión irregular de cientos de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a una empresa de transportes.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que, en el marco de la Operación 'DILANIO', los agentes han clausurado de tres desguaces clandestinos y han procedido a la investigación de ocho personas físicas y tres jurídicas por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental.

En total, se estima que más de 10.000 vehículos fueron manipulados irregularmente durante los últimos cuatro años, generando una emisión equivalente a unas 1.500 toneladas de CO2.

La investigación comenzó cuando el SEPRONA de Las Palmas detectó una instalación no autorizada dedicada a la gestión ilícita de residuos en suelo rústico protegido, donde se localizaron 44 vehículos de gran tonelaje, tanto completos como semidesguazados, procedentes de desguaces legalmente constituidos con los que se mantenían acuerdos comerciales.

Por su parte, los trámites de baja de estos vehículos se gestionaban formalmente a través de dichos desguaces, lo que permitía enmascarar el origen irregular de las operaciones.

A medida que avanzaba la investigación, los guardias civiles comprobaron que una empresa de transporte había entregado más de 240 vehículos de gran tamaño a un desguace ubicado en Madrid con el objetivo de proceder a su baja y posterior tratamiento medioambiental.

SE REVENDÍAN COMO CHATARRA

Sin embargo, este establecimiento los revendía como chatarra, obteniendo beneficios económicos significativos y desviando los vehículos hacia otros desguaces de la provincia de Las Palmas, donde se falsificaban los certificados medioambientales necesarios para acreditar su correcta gestión.

Como resultado de la operación, se procedió a la clausura de dos desguaces clandestinos y un tercero en proceso, todos ellos situados en terrenos rústicos protegidos que abarcaban una superficie superior a 40.000 metros cuadrados.

Estas instalaciones operaban bajo la cobertura de desguaces autorizados ubicados en zonas industriales, los cuales emitían la documentación falsificada mientras parte de los vehículos eran trasladados sin descontaminar o solo parcialmente tratados.

Finalmente, el SEPRONA ha constatado que las actividades investigadas implicaban la liberación de gases fluorados a la atmósfera durante el desmantelamiento de los vehículos, sin ningún tipo de control técnico.