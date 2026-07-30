Desmantelado un punto de venta de drogas en Santa Cruz de Tenerife que operaba como una asociación privada

Coche Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado recientemente un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana, hachís y cocaína, en Santa Cruz de Tenerife, y que operaba bajo el amparo de la aparente legalidad de una asociación privada.

La investigación se ha desarrollado en el marco de una operación antidroga en la que se comprobó la existencia de un local en una de las calles con mayor afluencia turística de la ciudad y donde diversos individuos estarían vendiendo sustancias estupefacientes, según ha informado en una nota el cuerpo de seguridad.

Tras realizar diversas investigaciones los agentes pudieron comprobar cómo a dicho establecimiento acudían gran número de individuos durante todo el día, con la finalidad de adquirir sustancias estupefacientes.

Por ello, tras la solicitud de la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada y registro en el establecimiento, con la colaboración de agentes de la unidad de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, se detuvo a dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas, así como a la intervención de diversas sustancias estupefacientes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedando desmantelado así el referido punto de venta establecido en la zona centro del municipio santacrucero.