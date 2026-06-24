Detenidas cuatro personas por agredir, retener y amenazar a un hombre con una katana en Tacoronte (Tenerife)

Cuatro personas detenidas en Tacoronte por agredir y retener a un hombre - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz, junto a agentes del Área de investigación del Puesto Principal de Tacoronte, han detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, acusados de detención ilegal, robo con fuerza y lesiones.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos al recibir denuncia de un particular, informando que había sido agredido con la técnica del 'mataleón', con la cual perdió el conocimiento.

Posteriormente fue introducido en una vivienda donde lo tuvieron varias horas detenido en contra de su voluntad, le sustrajeron dinero y además lo agredieron y amenazaron con una katana para que les diera el PIN de la tarjeta, y así ellos retirar dinero de su cuenta.

La víctima, tras varias horas retenida, pudo escapar de la vivienda a través de una ventana y solicitar auxilio tras un despiste de los captores.

Los agentes iniciaron la investigación de los hechos con la descripción e información aportada por la víctima, que además presentó parte de lesiones.

Una vez llevadas a cabo las pesquisas necesarias y con información fehaciente, solicitan la oportuna autorización judicial para proceder a una entrada y registro en la vivienda, en la que supuestamente había sido detenida ilegalmente la víctima.

En el interior localizaron pertenencias suyas como ropa, teléfono móvil y 855 euros en efectivo, que según había denunciado le habrían sustraído.

Incluso se localizó una cinta azul con la cual lo maniataron, así como el arma blanca tipo machete que habría descrito la víctima.

En la entrada y registro se contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8), así como del grupo cinológico, con canes de droga y dinero.

Durante el registro, además de las pertenencias de la víctima, se encontró diverso material de pesaje de drogas, material de obra y herramientas sustraídas fruto, presuntamente de algún robo cometido previamente.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, que ha decretado ingreso en prisión provisional de tres de ellos.