Detenidas dos personas tras ser sorpendidas transportando 375 kg de hachís con su vehículo en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona (Tenerife), han detenido recientemente a dos personas, un varón y una mujer, de 35 y 24 años de edad respectivamente, acusados de un delito de tráfico de drogas. Fueron sorprendidos transportando 375 kg de hachís en su vehículo.

Relata la Benemérita en una nota que, mientras prestaban servicio, los agentes de la patrulla de tráfico comprobaron como un vehículo tipo furgón, que circulaba por la TF-1, circulaba careciendo de seguro obligatorio y con la inspección técnica de vehículos (ITV) caducada, por lo que los agentes procedieron a darle el alto.

Así, una vez detenido el vehículo, y dada la actitud de nerviosismo que mostraban tanto el conductor como la acompañante, los agentes procedieron a comprobar el compartimento de carga del furgón, localizando en su interior varias cajas de cartón. Una vez abiertas, se comprobó que estas contenían 375 kilogramos de hachís.

Esta actuación está recogida dentro del marco de los dispositivos que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con el afán de verificar que los vehículos que circulan por las vías de comunicación cumplen con la normativa vigente.