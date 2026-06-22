Detenidas tres personas por dos robos con fuerza en comercios de Agaete (Gran Canaria)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales del municipio de Agaete (Gran Canaria).

Se trata de unos hechos que habían generado preocupación entre los comerciantes de la zona por su proximidad temporal, según ha informado este lunes la Comandancia de Las Palmas en un comunicado.

La investigación comenzó tras las denuncias presentadas por los responsables de los comercios afectados. El primero de los robos se produjo durante la noche cuando el establecimiento estaba cerrado al público y el autor forzó la puerta de acceso para entrar al local y sustraer unos 200 euros de la caja registradora.

En este sentido, los agentes analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio y otras grabaciones facilitadas por el Ayuntamiento y lograron identificar y detener al presunto autor de los hechos por un delito de robo con fuerza.

Posteriormente, los investigadores tuvieron conocimiento de un segundo robo en otro comercio del municipio, donde los autores accedieron tras forzar la puerta de entrada para sustraer alrededor de 800 euros en efectivo.

Aquí, el análisis de las imágenes de videovigilancia y otras gestiones permitió identificar a dos presuntos responsables, quienes fueron detenidos.

Por último, la Guardia Civil ha puesto a los detenidos, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la autoridad judicial competente.