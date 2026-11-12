Detenido tras atracar un bar y dejar herido grave a su propietario en La Laguna (Tenerife) - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor del atraco a un bar situado en pleno casco antiguo del municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

Los hechos sucedieron el pasado tres de octubre cuando el presunto autor accedió al establecimiento y agredió violentamente a su propietario, a quien dejó prácticamente inconsciente tras propinarle varios golpes, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Posteriormente lo maniató, forzó las máquinas tragaperras para robar su contenido y huyó del lugar.

Los agentes de Policía Nacional que acudieron al servicio hallaron en el interior del local a la víctima maniatada con bridas, presentando lesiones de gravedad por todo el cuerpo, razón por la que tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital de La Candelaria, donde permaneció hospitalizado durante diecisiete días.

A raíz de los hechos descritos se inició una investigación exhaustiva por parte de la Policía Nacional. Las pesquisas se vieron dificultadas por la ausencia de cámaras de seguridad y testigos, así como por el estado de la víctima, que se encontraba imposibilitada para comunicarse hasta que se le diera el alta hospitalaria.

Esta circunstancia impedía obtener una descripción del agresor y conocer de primera mano cómo se había producido el ataque.

DETENCIÓN

Una vez que se pudo obtener toda la información, los investigadores identificaron al presunto autor y determinaron los efectos sustraídos: aproximadamente 700 euros en efectivo, décimos de lotería de Navidad y la recaudación de las máquinas tragaperras del establecimiento, cuyo montante no se pudo concretar ya que las mismas quedaron completamente destrozadas.

Finalmente, el grupo de investigación localizó al presunto autor en las proximidades de su domicilio, procediendo a su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso inmediato en prisión bajo los cargos de detención ilegal, robo con violencia y lesiones graves.