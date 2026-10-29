Detenido un hombre acusado de provocar cinco incendios en San Miguel (Tenerife) con daños de más de 56.000 euros

Nave industrial quemasa en San Miguel de Abona - GURADIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Granadilla de Abona han detenido a un hombre, vecino del municipio, como presunto autor de cinco delitos de daños con una valoración de más de 56.000 euros.

La operación se inició en el mes de julio cuando los agentes tienen conocimiento del incendio de varios contenedores de residuos.

Aparentemente se trataba de un hecho aislado y accidental, aunque algunos detalles levantaron las sospechas de los agentes, por si pudiera tratarse de un incendio provocado.

Los daños provocados en los contenedores ascendieron a más de 14.000 euros, detalla la Guardia Civil en una nota.

Posteriormente, en los meses de septiembre y octubre del presente año, los agentes reciben aviso de dos nuevos incendios, en dos noches diferentes, de dos vehículos quemados, en la misma zona de San Miguel de Abona en la que se había producido el incendio de los contenedores.

A consecuencia de ello, los agentes inician una investigación para esclarecer lo sucedido y tras realizar diversas pesquisas y recabar información suficiente, consiguen identificar a una persona, la cual podría ser el presunto autor de los incendios, tanto de los contenedores como de los vehículos.

Los agentes refuerzan las labores de prevención e investigación y, durante una de las noches de servicio en la que están realizando apostaderos para intentar localizarlo, reciben aviso de que se ha producido un nuevo incendio en una nave industrial en una zona cercana.

Cuando los agentes se acercan al lugar comprueban que hay un furgón próximo a la nave del cual está comenzando a salir humo y al rodear el vehículo localizan al supuesto autor, que emprende la huida hasta que es detenido.

Entre sus pertenencias localizaron diversos aerosoles y mecheros que habían sido utilizados como acelerantes para prender fuego.

El valor de los daños causados en la nave industrial y el furgón asciende a más de 42.000 euros.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.