Detenido un hombre tras un atraco a punta de cuchillo en un local comercial en Güímar (Tenerife)

1123252.1.260.149.20261006125552 Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en un establecimiento comercial ubicado del municipio.

El hombre amenazó a las empleadas con arma blanca y llegó a a agredirlas y causarles lesiones para posteriormente huir del lugar.

Tras la denuncia presentada por las víctimas, los agentes iniciaron de inmediato una investigación para conseguir detener al presunto autor y tras identificarlo, consiguieron averiguar que podría estar ocultándose en una determinada zona del municipio.

Durante la madrugada posterior a los hechos, agentes de la Guardia Civil de ambas unidades establecieron un dispositivo de vigilancia discreta para poder localizarlo y fue finalmente detenido.

El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales, algunos de ellos relacionados con hechos delictivos de similar naturaleza y cometidos en los últimos meses, y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.