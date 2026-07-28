Detenido un hombre en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con 4,5 kilos de cocaína ocultos en su coche

Cocaína intervenida en un coche en el puerto de Santa Cruz de Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de Guardia Civil han detenido en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a una persona que ocultaba 4,5 kilos de cocaína en su vehículo.

La actuación se realizó cuando, en un punto de verificación fiscal realizado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria, los investigadores identificaron a un hombre que conducía un turismo y había levantado sospechas tras una breve entrevista.

El conductor manifestaba una "actitud nerviosa y esquiva, además de un comportamiento agresivo y desafiante con los agentes", detalla la Guardia Civil en una nota.

En ese momento, se identificó con una identidad falsa y huyó del lugar corriendo en el momento que detectó que los agentes iban a encontrar la droga oculta en el vehículo.

Durante la huida, se enfrentó a los guardias civiles intervinientes llegando a provocarles lesiones de carácter leve.

Tras la inspección del vehículo se localizaron 4,5 kilos de cocaína que hubieran alcanzado un valor de casi 280.000 euros.

En ese momento los investigadores intervinieron la sustancia estupefaciente y detuvieron al conductor del vehículo.

Las investigaciones continúan para determinar la forma de distribución y destino final de la sustancia estupefaciente incautada.

El detenido, junto con la sustancia intervenida, fue puesto a disposición judicial en el Juzgado Plaza 2 Sección de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife, en funciones de guardia, que se encargó de la instrucción, decretando el ingreso en prisión del detenido.