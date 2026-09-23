Detenido un hombre por robar a punta de cuchillo 975 euros y un móvil en un comercio en Santiago del Teide

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Guía de Isora han detenido a un hombre, de 27 años y vecino del municipio, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado lunes cuando el acusado accedió al interior de un establecimiento comercial abierto 24 horas ubicado en Puerto Santiago (Santiago del Teide) y vestido con prendas oscuras, el rostro oculto y portando un arma blanca a modo intimidatorio, exigiendo la entrega de la recaudación del local, que en ese momento ascendía a 975 euros, llevándose también un teléfono móvil.

Gracias a las imágenes de la cámara de seguridad y a diversas pesquisas se consiguió identificar al posible autor de los hechos, con antecedentes penales por daños contra el patrimonio y que finalmente fue detenido.

El hombre, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.