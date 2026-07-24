Detenido un hombre en Tacoronte (Tenerife) al ser pillado vendiendo cocaína en plena calle

Droga y dinero intervenido por la Guardia Civil en Tacoronte - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Tacoronte han detenido a un hombre de 69 años y vecino de El Sauzal acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban prestando servicio en las proximidades de un restaurante y observaron a un varón con actitud sospechosa, comprobando como minutos después se acercaba otra persona y realizaban una transacción de lo que parecían una sustancia estupefaciente.

Así, los agentes interceptan al comprador y comprueban que efectivamente se trataba de cocaína.

Por ello, detuvieron al supuesto vendedor, quien portaba siete envoltorios de cocaína así como 460 euros de dinero en efectivo y una lista donde figura el control de ventas realizadas.

El detenido junto a las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.