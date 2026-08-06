Detenido un hombre por la venta de droga en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a una persona por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente Hachís y Cocaína, en La Laguna.

Tras la realización de las oportunas gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes, se comprobó cómo un individuo se estaría dedicando presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes en vía pública.

Concretamente, en una de esas ventas el comprador llevaba consigo más del doble de la cantidad constitutiva de delito penal, hecho por el cual también fue detenido, según ha especificado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Los agentes de Policía Nacional llevaron a cabo la correspondiente entrada y registro en el domicilio del investigado, previa autorización judicial, junto con la unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que concluyó con la incautación de 284,9 gramos de cocaína y 838,5 gramos de hachís.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.