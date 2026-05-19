Detenido un joven por cometer una veintena de robos con violencia en Güímar

Robo en un local comercial en el municipio de Güímar - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar han detenido a un varón de 25 años y vecino del municipio acusado de 20 delitos contra el patrimonio, 17 robos con fuerza en interior de vehículo, dos robos con violencia o intimidación y un robo con fuerza, todos ellos en diversos tipos de comercios.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por los perjudicados, permitiendo a los agentes comprobar un mismo modus operandi en cada tipo de delito.

En los robos con violencia o intimidación, el detenido accedía de día a los establecimientos portando un cuchillo de grandes dimensiones con el que amenazaba a los trabajadores para sustraer las cajas registradoras, recoge una nota de la Guardia Civil.

En el resto de hechos actuaba principalmente en horario nocturno, fracturando cristales de vehículos con un destornillador y comercios que se encontraban cerrados.

De los vehículos sustraía diferentes enseres y objetos personales que pudiera encontrar en el interior (carteras, documentación, décimos de lotería, aparatos electrónicos, herramientas, gafas de sol) y dinero en efectivo en los establecimientos.

Así, tras diversas gestiones operativas, los agentes lograron identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos delictivos, al que le constan antecedentes policiales por hechos similares.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.