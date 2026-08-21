Detenido un joven por quemar varios contenedores de residuos en Arafo (Tenerife)

La Guardia Civil detiene a un hombre acusado de quemar varios contendedores de residuos en Arafo - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años por un delito de daños con un valor superior a los 1.000 euros y otro de robo con fuerza al quemar varios contenedores de residuos en Arafo (Tenerife) y robar en el interior de un coche.

Según ha informado la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, fue el pasado 7 de agosto cuando los agentes recibieron un aviso de que varios contenedores de residuos estaban ardiendo.

Una vez apagado el incendio, los guardias civiles iniciaron una investigación, recabando información y pruebas necesarias con la que identificaron al posible autor, al cual, con las pruebas conseguidas, también se le acusa de un delito de robo en interior de vehículo.

Los agentes localizaron al joven pocos días después de los hechos y acusado de los delitos mencionados, que estaban generando gran alarma social entre los vecinos por producir la quema de los contenedores en zonas próximas a viviendas.