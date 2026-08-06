Detenido por llevar 95 gramos de hachís y dar positivo en drogas mientras conducía acompañado de su hermano menor

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han detenido este jueves a un varón de 27 años de edad al ser sorprendido llevando en su vehículo dos piezas de hachís cuyo peso final fue de 95 gramos.

El arrestado también dio positivo en las pruebas de detección sobre consumo de sustancias estupefacientes realizadas por el equipo de Atestados. Junto a él viajaba, además, su hermano menor de 12 años, según ha informado el consistorio capitalino en una nota.

Este servicio se inició en el entorno de la plaza de la República Dominicana de la capital tinerfeña, cuando una patrulla policial observa como el conductor de un vehículo realiza una maniobra evasiva al divisarlos.

Se trataba de un Citroën Berlingo, de color gris, al que poco después dieron el alto. Al solicitarle la documentación los policías perciben un fuerte olor a hachís dentro el coche, explicando el detenido que acaba de consumir ese tipo de sustancia.

UNIDAD CANINA

Se solicitó la presencia de un integrante de la Unidad Canina de la Policía Local santacrucera que, acompañado por su perro, encontraron un bolso bajo el asiento del conductor donde había dos piezas de hachís. Una vez pesada la droga se certificó que eran 94,9 gramos de hachís, y también se intervino la cantidad económica de 140 euros.

Finalmente, los policías procedieron a su detención y traslado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente.

Además, como se dio la circunstancia de que en el coche viajaba un menor de edad, de 12 años, hermano del arrestado, fue necesario contactar con su progenitora para informarle de los hechos y que se hiciera cargo del niño.