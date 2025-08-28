Detenido un matrimonio reincidente por un noveno robo con fuerza en establecimientos de Fuerteventura

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Realizaron otros ocho delitos contra el patrimonio en junio y julio

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo (Fuerteventura) detuvo el 19 de agosto a un matrimonio reincidente como presuntos autores de un robo con fuerza, el noveno que realizan, en el interior de un establecimiento del municipio de La Oliva, valorándose lo sustraído en 6.845,33 euros.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la investigación comenzó tras una denuncia presentada por el representante legal del establecimiento a finales del mes de junio.

De esta manera, el modus operandi consistía en fracturar las puertas de acceso con objetos contundentes, tipo maza, para poder entrar al interior del local y, una vez dentro, en cuestión de minutos sustraían botellas de alcohol y tabaco, huyendo con celeridad.

Por su parte, los investigadores realizaron un reconocimiento minucioso de las grabaciones, lo que permitió relacionar a los autores con anteriores intervenciones en Corralejo y establecer una conexión entre la pareja reincidente y este nuevo robo, procediéndose a su detención.

Los detenidos ya habían sido arrestados anteriormente en los meses de junio y julio, acumulando hasta ocho delitos contra el patrimonio.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil durante este año 2025 ha permitido esclarecer un total de nueve robos con fuerza cometidos en La Oliva, causándose un perjuicio económico cercano a los 30.000 euros.

Finalmente, los detenidos junto con las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Puerto del Rosario (Las Palmas).