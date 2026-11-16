Detenido por la Policía Canaria tras darse a la fuga en una camioneta y recorrer varios municipios de Tenerife

1134167.1.260.149.20261116115842 Agentes de la Policía Autonómica - Cuerpo General de la Policía Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido durante la madrugada de este lunes a un conductor que hizo caso omiso a las indicaciones policiales y protagonizó una persecución por varios municipios de Tenerife, en un dispositivo que contó con la colaboración de distintas policías locales y de la Guardia Civil.

Los hechos se iniciaron cuando una patrulla de la Policía Autonómica, que circulaba por la avenida de Los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, observó cómo un vehículo seguía a una camioneta haciendo uso reiterado del claxon y realizando ráfagas de luces, aparentemente para advertir de alguna circunstancia relacionada con esta última.

Ante esta situación, los agentes dieron el alto a la camioneta para comprobar lo que estaba sucediendo.

Sin embargo, su conductor desatendió las indicaciones policiales y continuó la marcha, lo que dio comienzo a una persecución, detalla la Policía Canaria en una nota.

A partir de ese momento, el enlace de la Policía Autonómica en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 activó un dispositivo de coordinación con las distintas policías locales de la isla y el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil, con el objetivo de localizar e interceptar el vehículo.

La persecución continuó por la carretera de La Esperanza, en dirección al Parque Nacional del Teide y durante el seguimiento se incorporó una segunda patrulla de la Policía Autonómica, así como efectivos de la Policía Local de El Rosario.

En uno de los intentos de interceptación, un vehículo policial de este municipio sufrió un impacto que le impidió continuar participando en la intervención.

Posteriormente, dos patrullas de la Guardia Civil se sumaron al dispositivo, mientras se mantenía la coordinación operativa desde el CECOES 112, con información actualizada sobre los desplazamientos de la camioneta y los posibles itinerarios que podía seguir.

Finalmente, la actuación conjunta permitió que una patrulla de la Policía Local de Granadilla de Abona estableciera un dispositivo de cierre de la vía que bloqueó el paso del vehículo y facilitó su interceptación.

El conductor fue detenido por agentes de la Policía Autonómica con la colaboración del resto de efectivos participantes.

En el dispositivo participaron, mediante actuaciones directas o labores de coordinación y seguimiento, efectivos de las policías locales de El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Granadilla de Abona, Guía de Isora y Arona, así como de la Guardia Civil.

La comunicación permanente entre los cuerpos policiales permitió compartir en tiempo real las novedades de la intervención, facilitar el despliegue de los recursos y anticipar posibles puntos de interceptación a lo largo del recorrido.