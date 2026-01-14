Detenido el presunto autor de un robo en el interior de una vivienda habitada en Los Cristianos (Tenerife)

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido recientemente a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en vivienda habitada con moradores en su interior, ocurrido en la zona de Los Cristianos, en la isla de Tenerife.

La investigación se inició a raíz de los hechos ocurridos en noviembre de 2025, sobre las 13:00 horas, en una vivienda situada en un cuarto piso, donde residía un matrimonio junto a sus dos hijas menores de edad, según detalla la Policía Nacional en una nota.

El autor de los hechos investigados habría accedido al inmueble descolgándose desde la azotea del edificio mediante dos sábanas entrelazadas, entrando por el patio interior y accediendo a la vivienda a través de la ventana del dormitorio de las menores.

En ese momento, la mujer descubrió la presencia del detenido al acceder a la habitación de sus hijas, huyendo presa del pánico para alertar al resto de su familia. El matrimonio y una de las menores lograron refugiarse en una estancia de la vivienda, mientras que la otra menor se encerró en el baño bloqueando la puerta.

El autor persiguió a la mujer e intentó forzar las puertas de las estancias donde se encontraban refugiadas las víctimas, llegando a introducir el brazo por una ventana de ventilación, generando momentos de extrema tensión y riesgo para la familia.

IDENTIFICACIÓN

Al no lograr su objetivo y ante el revuelo causado y la comunicación de las víctimas con la policía, detallan los agentes que el autor abandonó la vivienda, sustrayendo un ordenador portátil y un teléfono móvil, este último propiedad de una de las menores.

Finalmente, los agentes lograron identificar plenamente al autor, quien fue reconocido por las propias víctimas. Semanas más tarde, tras establecer un dispositivo para su localización, se procedió a su detención en la localidad de Santa Cruz de Tenerife.

Al detenido se le imputa, además del robo investigado en Los Cristianos, otro delito de robo con fuerza cometido en un instituto de Santa Cruz de Tenerife, por el que se encontraba en búsqueda. Por estos hechos, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente por la presunta comisión de dos robos con fuerza.