Detenido al ser pillado con 15 bolsitas de cocaína en la romería de Arafo (Tenerife)

Cocaína intervenida a un detenido en Arafo - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar han detenido a un hombre, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Los hechos sucedieron en horario de tarde durante la celebración de la romería de Arafo cuando los agentes de la Guardia Civil que se encontraban prestando servicio de orden público y prevención de la seguridad ciudadana, a pie, pillaron 'in fraganti' al acusado en la vía pública.

El hombre se encontraba en una calle del casco urbano del municipio portando un total de 15 bolsitas plásticas de color blanco que resultaron contener cocaína preparadas y dispuestas para su posible venta.

El acusado trató de deshacerse de la sustancia estupefaciente tirando algunas de las bolsitas al suelo, al percatarse de la presencia de los agentes pero no lo consiguió, detalla la Guardia Civil en una nota, que apunta también que tras realizarle un cacheo superficial, se le intervinieron las bolsitas.

El detenido, junto con la droga intervenida y las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.