Detenido en Tenerife un fugitivo reclamado por Italia por uso ilegal de armas y fraude

Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 13 de julio en Los Cristianos (Tenerife) a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades italianas por varios delitos contra el orden público, seguridad pública y fraude cometidos entre finales del año 2018 y principios de 2019, por los que se enfrenta a una pena de prisión de 5 años, 8 meses y 14 días.

El prófugo estaba acusado de poseer, portar y disparar en público una pistola y un rifle, con los que además se cometieron posteriores ilícitos penales.

Otro de los delitos por los que se le acusó fue la posesión y circulación de billetes falsos en múltiples lugares.

Asimismo, detalla la Policía Nacional en una nota, se enunció como responsable junto a otros cómplices de una trama de fraude laboral.

Los hombres actuaban a través de diversas entidades corporativas como administradores y empleados ficticios, manipulando el sistema de Seguridad Social.

De esta forma, falsificaron relaciones laborales, simularon despidos y engañaron a las autoridades para la concesión de prestaciones por desempleo indebidas, lo cual dio lugar a un beneficio injusto y a la pérdida económica para el organismo estatal.

El detenido pasó a disposición judicial tras lo cual se decretó su ingreso en prisión hasta la ejecución de la extradición.