Detenido en Tenerife tras ser sorprendido con más de 90 kilos de cocaína ocultos en su vehículo

Detenido en Tenerife cuando portaba en su vehículo más de 90 kilos de cocaína

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto a agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del puerto de Santa Cruz de Tenerife, han detenido recientemente en Tenerife a una persona a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria cuando portaba en su vehículo 90 kilos de cocaína.

Así, en el dispositivo de control de contrabando efectuado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, se produjo la identificación de un hombre que conducía un turismo de grandes dimensiones y que levantó las sospechas de los agentes actuantes tras observar su nerviosismo y las incoherencias en sus respuestas, según ha detallado el cuerpo de seguridad en una nota.

De este modo, tras inspeccionar el interior del vehículo, se localizaron unos paquetes bajo el suelo del maletero que, en su interior, contenían lo que parecía ser algún tipo de sustancia estupefaciente. Al realizar el test de drogas dio resultado positivo en cocaína, siendo su peso de 90,5 kilos, por lo que se procedió a la detención del conductor del vehículo.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitidos a la Autoridad Judicial competente.