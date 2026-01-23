Sucesos.- Detenido en Tenerife tras ser sorprendido portando diferentes tipos de droga oculta en su vestimenta - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Playa de las Américas han detenido a un hombre de 34 años de edad, en el municipio de Guía de Isora, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial, por no haber obtenido nunca el permiso de conducción.

Los hechos fueron descubiertos en horas de tarde, cuando los agentes observaron un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, comenzó a realizar maniobras evasivas que levantaron sospechas, por lo que se decidió darle el alto al vehículo y entrevistarse con su conductor, quien mantuvo una actitud de nerviosismo a la vez que trataba de ocultar algún objeto del interior de su chaqueta, según ha informado la Benemérita en una nota.

Tras ello, se le realizó un cacheo superficial, encontrando entre sus ropas una pieza compacta de una sustancia marrón, hachís, con un peso total de 97 gramos, y 6 bolsas con una sustancia blanquecina, cocaína, con un peso de 4,82 gramos y una bolsa de color blanca refiriendo el mismo ser MDMA arrojando un pesaje de 0,41 gramos.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona.