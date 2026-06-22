Detenidos dos hombres en Gran Canaria cuando intentaban trasladar cinco kilos de cocaína a Fuerteventura

Material incautado - CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas cuando intentaban trasladar cinco kilogramos de cocaína a Fuerteventura a través de la línea marítima regular entre ambas islas.

La intervención, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se ha saldado con la incautación de la sustancia estuperaciente y un arma de fuego simulada.

Por su parte, la actuación se ha enmarcado dentro de los dispositivos de control y vigilancia que el cuerpo mantiene sobre el tráfico de drogas por vía marítima entre las islas.

Fruto de las informaciones obtenidas a través de los canales anónimos de denuncia y de las labores de análisis desarrolladas por los investigadores, los agentes establecieron un dispositivo policial en la zona de embarque del Puerto de La Luz.

En una primera actuación, los policías sometieron a inspección un vehículo que se disponía a embarcar con destino a Morro Jable. Durante el control, realizado con la colaboración de la Unidad de Guías Caninos, hallaron un compartimento oculto o 'caleta' preparado para ocultar droga en cuyo interior había dos paquetes que contenían un total de dos kilogramos de cocaína, así como un arma de fuego simulada.

Posteriormente, los agentes inspeccionaron un segundo vehículo que pretendía embarcar en el ferry con el mismo destino. El registro practicado localizó tres paquetes que contenían un total de tres kilogramos de cocaína.

Como resultado de ambas actuaciones, la Policía Nacional ha intervenido cinco kilogramos de cocaína y ha detenido a los dos investigados, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual ha decretado su ingreso en prisión.