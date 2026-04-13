Detenidos los dos presuntos autores de varios robos en Arona (Tenerife)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Playa de las Américas han detenido a un hombre, de 18 años de edad, residente en Arona, acusado de robo con violencia.

Estos hechos se producen después de que los agentes recibiesen el aviso de un robo con violencia que se acababa de producir en Costa del Silencio, donde la víctima informa que un varón, tras forcejear con ella, le había arrancado del cuello una cadena de oro, para posteriormente tirarla al suelo y huir del lugar.

Así, tras la descripción facilitada por la víctima, y apenas una hora después del hecho, se localizó al supuesto asaltante, siendo este finalmente detenido, según ha informado este lunes la Benemérita en una nota.

OTRAS DETENCIONES

Además, en otro servicio, agentes pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, localizan a un varón, de 39 años de edad y residente en Arona, acusado de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales.

La Guardia Civil había recogido denuncia a los perjudicados de los establecimientos comerciales, en las que informaba que habían forzado puertas o ventanas para acceder a los locales de su propiedad, dos en Costa del Silencio y dos en las Galletas.

En todos ellos habían sustraído dinero en efectivo, además de los daños ocasionados para acceder a los mismos.

Los agentes consiguieron identificar al supuesto autor de los hechos, siendo detenido en un breve espacio de tiempo por miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido remitidos a la Autoridad Judicial competente.