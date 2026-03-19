Detenidos los presuntos autores de dos robos con fuerza cometidos en viviendas del sur de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Playa de las Américas ha detenido recientemente a tres personas, dos varones y una mujer, de 46, 32 y 31 años de edad, vecinos de los Abrigos y Costa del Silencio, acusados de delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, hurto y sustracción de vehículo a motor.

Estos hechos han sucedido tras las denuncias de las personas perjudicadas, quienes informaron a los agentes en ambos casos que sus viviendas habían sido objeto de un robo con fuerza con el mismo modus operandi: fractura de una de las ventanas de las viviendas.

Una vez en su interior, los ahora detenidos habrían sustraído 1.800 euros en efectivo, dos relojes, cuchillos profesionales de cocina, dos teléfonos móviles, etc., ascendiendo el valor a más de 3.000 euros en su conjunto, según detalla la Benemérita en una nota.

Gracias a las dos investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Guardia Civil, se ha conseguido identificar, localizar y detener a los presuntos autores de sendos robos, recuperando algunos de los efectos sustraídos durante los robos.

Previamente había sido localizada y detenida una mujer, pareja de uno de los detenidos por el robo en una de las viviendas, al ser pillada conduciendo un vehículo que figuraba como sustraído, siendo éste el que supuestamente utilizaban para cometer los delitos.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido remitidos a la Autoridad Judicial competente.