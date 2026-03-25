Detienen a dos personas y desmantelan un taller clandestino en Arrecife (Lanzarote)

Taller clandestino desmantelado por la Policía Nacional en Arrecife (Lanzarote) - POLICÍA NACIONAL

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, en el marco de la operación 'Ceviche', ha detenido en Arrecife (Lanzarote) a dos personas como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, lo que ha permitido además desmantelar un taller clandestino dedicado a trabajos de soldadura.

Las detenciones se han producido después de que, a principios de febrero, agentes de la Policía Nacional iniciaran una investigación tras tener conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de la posible existencia de un taller clandestino que empleaba trabajadores en situación administrativa irregular, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Por este motivo, los policías realizaron una inspección en el interior del establecimiento durante su horario de actividad, pudiendo identificar a tres trabajadores extranjeros en situación irregular que se dedicaban a realizar labores de soldadura sin contar con las medidas de seguridad y protección obligatorias.

Asimismo, en la inspección, se localizaron zonas habilitadas para dormir, con varias camas, lo que "evidenciaba unas condiciones de extrema precariedad", así como una posible situación de explotación laboral.

Finalmente la investigación permitió confirmar la existencia de una actividad empresarial clandestina, en el que se vulneraban "gravemente" los derechos laborales, así como la seguridad y dignidad de los trabajadores.

Finalmente el operativo policial culminó con la detención de dos personas como presuntas responsables de los citados delitos, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Asimismo, de los hechos se dio traslado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.