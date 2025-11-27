Detienen a un hombre por agredir con arma blanca a una persona para robarle en el Cruce de Arinaga, en Gran Canaria

Archivo - Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Agüimes, en la isla de Gran Canaria, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y apuntamiento, tras agredir a una persona con arma blanca en el Cruce de Arinaga, dentro del término municipal de Agüimes.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 6 de noviembre, sobre las 03.50 horas, cuando una patrulla de la Guardia Civil encontró a la víctima tendida en el suelo de la parada de taxi del lugar, presentando una herida sangrante en el brazo izquierdo causada por un objeto punzante.

La víctima expuso a los agentes que había sido abordada por un hombre que, con la intención de sustraerle el teléfono móvil, sacó un cuchillo para apuñalarle en el cuello, si bien logró bloquear el ataque con el brazo, resultando herida de tres centímetros en su parte superior, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante la gravedad de la herida y la abundante pérdida de sangre, la víctima fue atendida en el lugar por personal médico y trasladada urgentemente al Hospital de Gran Canaria Dr Negrín, donde le aplicaron tres puntos de sutura y se confirmó la naturaleza punzante de la lesión.

Además resaltan el impacto emocional sufrido por la víctima, que se reflejó en síntomas de ansiedad y palidez, siendo todo ello documentado en los informes sanitarios, determinando un seguimiento médico posterior en un hospital de referencia para completar su evaluación clínica, evidenciando el alto grado de afectación psicológica causada por la agresión.

Una vez asistida la víctima, los agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Agüimes, tras recibir la alerta en la Central Operativa de Servicio, permitió desplegar un operativo "eficaz" para la identificación y detención del presunto autor en las inmediaciones del hecho.

Actualmente la Guardia Civil de Agüimes continúa con las diligencias con el fin de esclarecer completamente los hechos, por lo que no descarta nuevas detenciones, y las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde para su debido trámite judicial.