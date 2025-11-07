Detienen a un hombre por cinco hurtos en tiendas de centros comerciales ubicados en el sur de Gran Canaria

El detenido por la Guardia Civil por hurtar en tiendas de una cadena de comercios en el sur de Gran Canaria - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, en el marco del Plan Estratégico de Comercio Seguro, ha detenido a un hombre por presuntamente cometer cinco delitos de hurto en diferentes tiendas de una cadena de comercios ubicados en centros comerciales de Mogán y Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria.

La detención se produjo después de que la empresa afectada denunciara los hurtos, tanto de forma presencial como a través de la plataforma ON-RED (Oficina Nacional de Recogida Electrónica de Denuncias), tras producirse entre el 25 de agosto y octubre de 2025, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Esto llevó a los agentes a realizar un análisis de las grabaciones de videovigilancia, lo que unido a la aportación de fotogramas y denuncias previas por parte de una de las tiendas afectada, permitió a los investigadores identificar al presunto autor.

A ello sumaron las declaraciones de varios testigos, que aseguran "fueron clave" para avanzar en la investigación, ya que permitió constatar que el detenido tenía antecedentes relacionados con hechos similares, lo que ponía de relieve su reincidencia en este tipo de delitos.

En cuanto a los objetos sustraídos, había artículos de lujo y elevado valor, tales como gafas de sol de reconocidas marcas (Dolce & Gabbana, Versace, Saint Laurent), perfumes exclusivos y diversas piezas de bisutería de alto precio, alcanzando el valor de los artículos robados aproximadamente 3.000 euros, según la estimación realizada.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas al juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana, manifestando en este caso la gravedad y el impacto socioeconómico de los delitos contra el patrimonio, especialmente cuando existe reincidencia.

Finalmente la Guardia Civil recuerda la responsabilidad penal de quienes adquieren a sabiendas productos sustraídos o actúan como inductores de este tipo de delitos, contribuyendo así a perpetuar el ciclo del hurto profesional.