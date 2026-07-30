Detienen un hombre cuando robaba en un restaurante de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido in fraganti en el interior de un restaurante de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, tras acceder después de fracturar la puerta principal del establecimiento.

Los hechos han ocurrido durante la madrugada del 28 de julio, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas hasta un restaurante situado en el barrio de Vegueta después de recibir un aviso de la central de alarma que alertaba de un fuerte golpe procedente del interior del local, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez en el lugar los agentes comprobaron que la puerta principal del establecimiento estaba fracturada y que el interior estaba completamente cubierto por la niebla generada por el sistema de seguridad, activado tras la intrusión.

Sin embargo, los agentes observaron durante la inspección del local la silueta de un individuo en el interior y, tras darle instrucciones para que abandonara el establecimiento con las manos en alto, el hombre salió a la vía pública, donde fue interceptado y detenido.

Los policías comprobaron que presentaba cortes sangrantes en una de sus manos, por lo que fue trasladado a un centro sanitario para recibir asistencia médica antes de ser conducido a dependencias policiales.

Finalmente la propietaria del restaurante realizó una inspección del establecimiento y expuso que, en ese momento, no apreciaba la sustracción de ningún objeto.

De todas formas, la Policía Nacional investiga también si el detenido está relacionado con otro intento de robo registrado aproximadamente una hora antes en un inmueble en obras de Las Palmas de Gran Canaria.

En dicha intervención, los agentes acudieron tras la activación de una alarma por intrusión y un vigilante de seguridad informó que había visto huir del lugar a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidirían con las del ahora detenido.

De esta forma, una vez finalicen las diligencias policiales el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.